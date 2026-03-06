PISTOIA - L’UNIVERSO DI ETTORE SOTTSASS IN MOSTRA A PISTOIA

Dal 7 marzo Palazzo Buontalenti a Pistoia celebra il genio di Ettore Sottsass con la grande retrospettiva “Io sono un architetto”. Oltre 1400 opere tra disegni inediti, ceramiche e mobili iconici raccontano trent’anni di ricerca incessante, dal 1945 al 1975. Un viaggio che spazia dalle macchine Olivetti alle rivoluzionarie collaborazioni con le eccellenze artigiane della Toscana, terra d’elezione per le sue sperimentazioni. Curata da Enrico Morteo, la mostra trasforma le sale in un laboratorio vivo, dove il design diventa “esperienza umana” e ponte tra l’individuo e il cosmo. Un’occasione unica per scoprire l’anima di un artista che ha ridisegnato il Novecento con sguardo sensibile e critico.