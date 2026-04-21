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FIRENZE - Tre musei dedicati a Leonardo in Cina, Usa e Corea del Sud

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Due nuove musei dedicati a Leonardo da Vinci nasceranno in Cina e Usa, mentre verrà potenziato quello esistente Corea del Sud. Tutti sono stati creati in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, grazie a una selezione di macchine, modelli e contenuti ispirati al Genio universale del Rinascimento. Le novità sono state annunciate nell’ambito dell’iniziativa organizzata per il compleanno del Genio il 15 aprile, dal Museo Leonardo da Vinci di Firenze insieme a Teknoart. Un pomeriggio ospitato negli spazi di Giunti Odeon, dove si sono ritrovati i rappresentanti dei musei leonardiani nati oltreconfine.

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