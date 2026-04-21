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FIRENZE - DISABILITY WEEK: INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ AL LAVORO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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La disability week è stata una serie di eventi organizzati dall’Università di Firenze come occasione per sensibilizzare e promuovere l’inclusione. Nella giornata conclusiva, focalizzata su disabilità e lavoro, è intervenuta anche la Ministra della disabilità Locatelli che ha ricordato quanto fatto dal Governo (ultimo in ordine di tempo il bando “vita e opportunità” per il quale sono stati stanziati 380 milioni ma ha vede già la presentazione di 680 progetti per i quali di milioni ne servirebbero 900) e quanto ancora da fare in termini di accessibilità fisica e sensoriale. Sul piano del lavoro in particolare la regione, in occasione dell’evento, ha portato l’esempio del progetto “piano futuro inclusivo”, una sorta di triangolazione tra lavoratore, istituzioni e aziende. Il meccanismo fa leva sul fatto che numerose aziende non coprono le quote (obbligatorie per legge) dei posti riservati ai disabili; pagano quindi l’esonero alle pubbliche amministrazioni. L’idea è far confluire questi versamenti in un fondo per commesse di lavoro individuate dai comuni per servizi utili alla collettività in cui impiegare il lavoratore disabile.

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