TOSCANA - DISSESTO IDROGEOLOGICO: NASCE L’UNIONE DEI TERRITORI FRAGILI

Se, come dice il detto, l’unione fa la forza, allora anche una serie di territori deboli dal punto di vista idrogeologico, possono diventare più solidi e resilienti. Con questo intento, perlomeno, nasce l’Unione dei Comitati dei Territori fragili, che tiene insieme nove realtà toscane di persone che hanno subito gli effetti del dissesto, dall’Albegna agli alluvionati di Livorno, a quelli di Campi Bisenzio, solo per citarne alcuni.

La richiesta principale è una maggiore interlocuzione con le istituzioni in materia di sicurezza idrogeologica e l’Osservatorio civico permanente sul rischio alluvioni.

Una battaglia da combattere insieme – dicono dalla Regione – per passare dall’emergenza alla prevenzione.