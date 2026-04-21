Attualità

TOSCANA - DISSESTO IDROGEOLOGICO: NASCE L’UNIONE DEI TERRITORI FRAGILI

Alessio Poggioni
Alessio Poggioni
LIVE

Se, come dice il detto, l’unione fa la forza, allora anche una serie di territori deboli dal punto di vista idrogeologico, possono diventare più solidi e resilienti. Con questo intento, perlomeno, nasce l’Unione dei Comitati dei Territori fragili, che tiene insieme nove realtà toscane di persone che hanno subito gli effetti del dissesto, dall’Albegna agli alluvionati di Livorno, a quelli di Campi Bisenzio, solo per citarne alcuni.
La richiesta principale è una maggiore interlocuzione con le istituzioni in materia di sicurezza idrogeologica e l’Osservatorio civico permanente sul rischio alluvioni.
Una battaglia da combattere insieme – dicono dalla Regione – per passare dall’emergenza alla prevenzione.

Articoli correlati

FIRENZE - Tre musei dedicati a Leonardo in...

FIRENZE - DISABILITY WEEK: INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ AL...

FIRENZE - AFFITTI BREVI: -80% PRENOTAZIONI A CAUSA...

PRATO - Formazione, sostenibilità e servizi pubblici a...

PRATO - Dario Fabbri al Garibaldi Milleventi per...

EMPOLI - “VOCI FUORI”: IL PROGETTO PER MAPPARE...

FIRENZE - LA MOSTRA SUL BESTIARIO FANTASTICO DEI...

PISTOIA - MONS. AUGUSTO MASCAGNA NUOVO VESCOVO DI...

FIRENZE - ANZIANI: IL 68% VIVE IN CONDIZIONI...

MASSA - MASSA IN FIORE: ULIVO DELLA NON...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia