TOSCANA - TOSCANA PRODUZIONE MUSICA: 100 EVENTI CON 200 ARTISTI NEL 2026

Cento eventi con 200 artisti sono quelli organizzati per il 2026 da Toscana produzione musica (l’elenco completo sul loro sito), il centro di produzione musicale riconosciuto dal ministero della Cultura, che lo sostiene insieme a Fondazione Cr Firenze e Regione Toscana. I concerti del 2026 si terranno in moltissimi luoghi: tra questi il Parc di Firenze, Met jazz di Prato, Estate fiesolana, Città del teatro a Cascina, Pisa jazz festival. Una produzione di generi musicali eterogenei che si apre con la rassegna ‘Mixitè – suoni e voci antiche e attuali’, la cui 5/a edizione si svolgerà dal 15 marzo al Parc di Firenze con undici live

Non solo produzione musicale. TPM è l’unica realtà italiana a partecipare al progetto internazionale “Amplify” focalizzato sulle possibilità della realtà virtuale e aumentata per la musica dal vivo e le performance a distanza per permettere al pubblico di vivere un concerto da prospettive inedite grazie a visori VR, audio immersivo spazializzato e registrazioni a 360°