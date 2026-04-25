CALENZANO (FI) - UNA BANDIERA DELLA PACE LUNGA UN CHILOMETRO SULLA CALVANA

Una bandiera della pace lunga un chilometro, distesa sulla vetta della Calvana, è sventolata questa mattina come celebrazione della festa più bella d’Italia, il 25 aprile. Un gesto simbolico, voluto dal Comune di Calenzano e realizzato in collaborazione con tanti soggetti e istituzioni locali, per dare un messaggio visivo fortissimo del grido di pace che si alza dal cuore della Toscana. Un lungo vessillo apposto al memoriale di Valibona, teatro di uno dei primi scontri tra fascisti e partigiani dopo l’armistizio del ’43. L’evento ha ripercorso quanto fatto oltre 20 anni fa dallo stesso sindaco Carovani, che oggi è tornato alla guida della città: “Purtroppo – ha detto – cambiano gli scenari, ma non cambia l’orrore delle guerre che stanno devastando il mondo. In uno scacchiere internazionale che sembra aver perso ogni regola di solidarietà e di diplomazia, le nostre comunità si ritrovano per chiedere la pace, per chiedere il dialogo.”

È questa una delle immagini più simboliche di una giornata che nella nostra regione ha visto una miriade di eventi dedicati al 25 aprile. Poco distante da Calenzano, a Prato, un corteo ha sfilato da Piazza Duomo a Piazza delle Carceri, dove c’è stato l’alzabandiera Solenne e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Presenti tutte le istituzioni della città, insieme al Commissario straordinario Sammartino e al Presidente provinciale ANPI.