SANT'ANNA DI STAZZEMA (LU) - 25 APRILE: ELLY SCHLEIN NEL LUOGO SIMBOLO DELLE STRAGI NAZISTE

Non è soltanto un simbolo Sant’Anna di Stazzema, dove oggi riecheggia il 25 aprile, giornata della liberazione dal nazifascismo. Non è soltanto il luogo della memoria di una strage, un atto terroristico, che costò la vita a 560 persone, tra cui 130 bambini. È il punto focale, l’origine, di un messaggio rivolto ai potenti, i guerrafondai, i governanti che sembrano aver dimenticato la furia folle delle stragi condotte 80 anni fa. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein oggi ha scelto proprio l’ombra del Monumento ossario di Sant’anna di stazzema, per celebrare il 25 aprile, dopo una visita e un colloquio con i familiari delle vittime.

Ma i simboli diventano moniti, dice ancora Schlein, non solo per ricordare, ma per rivendicare la libertà. Una libertà che ha bisogno di saggezza e fantasia, come diceva Calamandrei, ma che oggi è oscurata da battaglie quotidiane di chi si trova senza strumenti.

Le celebrazioni a Sant’Anna non sono soltanto un passaggio dovuto, nel 25 aprile, ma un luogo in cui essere, vivere, raccontare. Cuore di una regione che ha pagato altissimo il prezzo della resistenza.