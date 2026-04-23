FIRENZE - LA TRAMVIA PER CAMPI BISENZIO RISCHIA DI RESTARE MONCA

I lavori della Linea 4 per campi Bisenzio dovrebbero partire entro il 2026 e durare un paio d’anni. Almeno per la prima parte, la 4.1 che dalla ex stazione Leopolda (sarà collegata alla Linea 1 a Porta al Prato) arriverà fino alle Piagge. Nel primo tratto, fino alla ex stazione delle Cascine, seguirà il sedime ferroviario della linea preesistente Firenze-Empoli (già dismessa da Rfi), poi avrà un tracciato nuovo. Ma è il secondo lotto a preoccupare, quello dalle Piagge in poi perchè ad oggi la linea per Campi Bisenzio potrebbe non riuscire ad arrivare….proprio a Campi Bisenzio. I rischi sono legati alla perdita dei fondi PNRR (oltre 200 milioni di euro) per l’impossibilità di completare l’opera entro il 30 giugno 2026. Ritardi accumulati, necessità di un Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) e polemiche sul tracciato e sul deposito hanno reso incerto il futuro dell’opera, con ipotesi di stop e rischio penali. Un conto economico potenzialmente salatissimo: oltre 20 milioni di euro di indennizzo alle imprese appaltatrici. Con la perdita dei fondi PNRR potrebbe essere indispensabile un intervento del Governo ma il Ministro Salvini sembra non lasciare spiragli. La mancata realizzazione della linea fino a Campi Bisenzio inficerebbe il piano del sistema di tramvia metropolitana. Sui fondi europei del prossimo settennato Giani fa affidamento anche per la linea fino a Prato. E tutti i collegamenti nella Piana. “I progetti di fattibilità ci sono per essere pronti appena arriveranno finanziamenti” spiega. E infatti il punto è proprio quello.