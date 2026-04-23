LIVORNO - PRESENTATO L’AVVISO PUBBLICO DEL PROGETTO “GARIBALDI RINASCE

E’ stato presentato questa mattina in Comune l’avviso pubblico volto ad acquisire progetti inerenti attivita’ e servizi di interesse generale in ambito sociale, turistico-ricreativo, culturale nell’area Garibaldi, e alla definizione di un elenco di proposte meritevoli di contribuzione da parte del Comune, in attuazione del progetto “Garibaldi rinasce” per il 2026. Il budget annuale da parte del Comune sarà di € 60 mila cofinanziato dalla Regione Toscana e sarà ripartito in funzione della qualità e della rilevanza dei progetti. L’obiettivo è quello di rivitalizzare e valorizzare il quartiere Garibaldi con una serie di iniziative convegnistiche, culturali, teatrali ed eno-gastronomiche, manifestazioni, spettacoli ed eventi, per dar leva a una dinamica positiva creando le condizioni per una autonoma capacità progettuale.