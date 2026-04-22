FIRENZE - STADIO, FUNARO: “CRONOPROGRAMMA RISPETTATO”

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze i lavori vanno avanti lunedì gli operai hanno cominciato a montare le gradinate della curva Fiesole.

“Ieri siamo andati a fare un sopralluogo per vedere come stavano andando i lavori, con tanti operai al lavoro: stanno rispettando le tempistiche del cronoprogramma che stiamo seguendo passo passo, nei prossimi giorni si vedrà la gradinata che prenderà forma, per cui diventeranno anche più visibili gli stati di avanzamento”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine dell’evento ‘Italia Insieme’ alla Stazione Leopolda. “Siamo nella fase – ha aggiunto – in cui monteranno tutti i gradoni della curva, ovviamente della parte superiore, perché la parte verso il campo deve rimanere libera per il passaggio delle gru e dei camion, e quella verrà fatta in una seconda fase, perché poi la curva arriverà fino a bordo campo”.

Di parere contrario Massimo Sabatini della (Lista Schmidt): “Bene posa gradoni, ma 6 mesi dopo quanto previsto nel cronoprogramma”

Al consigliere così ha replicato l’assessora allo sport Letizia Perini : “Il problema non è il cronoprogramma: è la lettura fuorviante dei fatti. Trasformare l’avvio visibile del montaggio delle gradinate in un ‘ritardo certificato’ è la sintesi di chi non sa di cosa si parli. Come già ribadito in Consiglio, la data di inizio realizzazione per i gradoni si riferisce all’avvio della produzione degli stessi in stabilimento. Essendo i gradoni già in fase di montaggio, si evince in maniera evidente come il cronoprogramma sia in linea con i tempi e non in ritardo. Usare una singola riga, totalmente estrapolata dal contesto, per costruire una polemica è propaganda, facilmente confutabile dalla verità dei fatti e dalla trasparenza sempre mostrata dall’amministrazione nei confronti della città. Anche se di questo il consigliere Sabatini non si dà pace”.