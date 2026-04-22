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LIVORNO - INAUGURATA LA NUOVA CASA DI COMUNITA’ LIVORNO EST

Rachele Campi
Rachele Campi
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Si amplia e si rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali con la nuova Casa della Comunità Livorno Est, una struttura rinnovata che si inserisce nel più ampio piano di interventi finanziati dal Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, e da altri fondi pubblici. Nel territorio livornese sono infatti in corso lavori per la ristrutturazione e la costruzione di presidi sanitari per un investimento complessivo pari a quasi 50 milioni di euro, a conferma dell’impegno nel potenziamento della sanità di prossimità.

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