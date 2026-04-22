FIRENZE - IN CALO LE IMPRESE SOPRATTUTTO GIOVANILI. FIRENZE CASO ITALIANO

Nell’ultimo decennio le imprese giovanili a Firenze sono diminuite da 9000 a 6000. Quattro imprese under 35 su 10 chiudono nei primi tre anni di vita, il 45% dei titolari di impresa ha più di 65 anni. Non è un quadro incoraggiante per le imprese fiorentine quello fornito dalla Camera di Commercio e il dato del primo trimestre di quest’anno sul saldo tra imprese nate e cessate lo è ancora meno soprattutto se paragonato alla media nazionale. Un saldo positivo di +690 quello nazionale e negativo (-223) quello fiorentino. La Camera di Commercio, nell’ottica di agevolare e incoraggiare nuove imprese, ha messo in piedi una serie di iniziative come il bando per sostenere l’impresa under 35 con stanziamenti a fondo perduto per le spese correnti o numerosi orientamenti nelle scuole. Tra queste anche l’Open Day in cui i giovani possono incontrare esperti del settore (dallo stesso personale di Promo Firenze al Comune, all’agenzia per l’impiego agli incubatori di start up). Proprio nell’ambito dell’Open day è stata premiato il progetto imprenditoriale Clarify che con la loro App vogliono facilitare la comprensione del “burocratese”