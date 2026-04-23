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Firenze - Al via Mida 90, quasi un secolo di artigianato

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500 espositori, una trentina i Paesi esteri, su una superficie espositiva complessiva di oltre 35.000 mq, due giorni in più per girare tra i suoi stand. Sono i numeri della Mostra internazionale dell’artigianato di Firenze, dal 25 aprile al 3 maggio alla Fortezza da Basso. E’ l’edizione numero 90 che la incorona “mostra più longeva d’Italia. Un traguardo importante che sarà celebrato con stand iconici e ripercorrendo la storia della manifestazione. Un evento che rappresenta il vessillo di un settore che nonostante le difficoltà e le crisi geopolitiche che ne mettono a rischio le fondamenta, in Italia conta ancora 1,25 milioni di imprese, un quarto dell’intero sistema produttivo e oltre 2,6 milioni di addetti. La Camera di Commercio avrà uno spazio tutto suo dedicato all’arte del restauro. Tre i ministeri presenti, Istruzione, Cultura e Made In Italy

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