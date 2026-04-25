PISTOIA - UN 25 APRILE NEL SEGNO DELL’UNITÀ A PISTOIA

Anche a Pistoia in centinaia hanno preso parte a stamani in piazza della Resistenza alla celebrazione del 25 aprile, Festa della Liberazione. La sindaca Anna Maria Celesti nel suo discorso istituzionale ha parlato di valori che uniscono nel segno della libertà ritrovata. Particolarmente toccante anche l’intervento di Renzo Corsini, presidente onorario dell’Anpi di Pistoia, che ha ricordato i principali fatti che portarono alla liberazione dell’Italia e di Pistoia e il sacrificio dei partigiani che persero la vita per la libertà di tutti.