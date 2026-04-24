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PISTOIA - FESTA DEL REGGIMENTO NEMBO CON AVIOLANCIO IN PIAZZA DUOMO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Piazza del Duomo di Pistoia col naso all’insù. Stamattina la città ha vissuto un momento di forte emozione con lo spettacolare lancio dei paracadutisti del 183° Reggimento “Nembo”. I militari hanno dato prova di assoluta maestria, atterrando con precisione millimetrica sul materassino posizionato nel cuore della piazza. L’esibizione è stata il culmine delle celebrazioni per l’81° anniversario dei fatti d’arme di Case Grizzano. Era il 19 aprile 1945 quando il 2° battaglione del “Nembo” scrisse una pagina indelebile della storia italiana, sconfiggendo in una cruenta battaglia i paracadutisti tedeschi della 1° divisione, i leggendari “diavoli verdi” di Montecassino. Quel sacrificio, celebrato con solennità davanti alle autorità e ai cittadini, rimane il fondamento del valore del Reggimento.

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