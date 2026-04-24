PISTOIA - FESTA DEL REGGIMENTO NEMBO CON AVIOLANCIO IN PIAZZA DUOMO

Piazza del Duomo di Pistoia col naso all’insù. Stamattina la città ha vissuto un momento di forte emozione con lo spettacolare lancio dei paracadutisti del 183° Reggimento “Nembo”. I militari hanno dato prova di assoluta maestria, atterrando con precisione millimetrica sul materassino posizionato nel cuore della piazza. L’esibizione è stata il culmine delle celebrazioni per l’81° anniversario dei fatti d’arme di Case Grizzano. Era il 19 aprile 1945 quando il 2° battaglione del “Nembo” scrisse una pagina indelebile della storia italiana, sconfiggendo in una cruenta battaglia i paracadutisti tedeschi della 1° divisione, i leggendari “diavoli verdi” di Montecassino. Quel sacrificio, celebrato con solennità davanti alle autorità e ai cittadini, rimane il fondamento del valore del Reggimento.