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FIRENZE - LAVORI TRAMVIA: PIAZZA BECCARIA TRAFFICO IN TILT

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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La situazione era già complessa ora è diventata insostenibile. A Firenze la nuova fase dei cantieri per la tramvia tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli ha provocato forti rallentamenti sulla viabilità cittadina, soprattutto in viale Gramsci. La velocità media nei momenti di punta è scesa fino a 15 km/h, con un tasso di congestione che ha raggiunto il 110%, quasi il doppio rispetto alla norma. Il giorno peggiore è stato il debutto del nuovo assetto viario, quando il traffico ha registrato un aumento del 49% dei tempi di percorrenza. Anche se nelle giornate successive si è visto un leggero miglioramento, la situazione resta critica nelle ore di punta. I dati mostrano come Firenze, in alcuni momenti, abbia registrato livelli di congestione superiori a città come Roma, New York e persino Nuova Delhi. Le criticità sono concentrate soprattutto nei punti interessati dai cantieri e dalle nuove modifiche alla viabilità, in particolare tra via Leopardi, via Colletta e piazza Beccaria. Le modifiche alla circolazione impongono nuovi sensi di marcia e divieti di attraversamento, generando disagi e tempi di adattamento per gli automobilisti. La circolazione è diventata problematica anche per i motorini che rimangono bloccati nel traffico non essendoci vie di fuga. Un vero inferno insomma. E se il comune aveva chiesto pazienza ai cittadini molti l’hanno già persa.

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