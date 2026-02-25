CASTELFIORENTINO - LIBRO: NOVELLE GAIE E BIZZARE DI VITTORIO NICCOLI

Novelle gaie e bizzare, si intitola così il libro di Vittorio Niccoli. Il volume ha riportato alla luce il lato più letterario di Niccoli, ingegnere, economista e tra i fondatori delle istituzioni che avrebbero dato origine a Banca Cambiano 1884. Le sue novelle raccontano con ironia e sensibilità la vita rurale toscana, restituendo un affresco autentico del territorio. Il libro è stato presentato al Centro Culturale CAMBIO di Castelfiorentino.

L’iniziativa ha rappresentato un omaggio a Giovanni Parlavecchia, che aveva avviato la curatela del testo prima della sua scomparsa. Le co-curatrici Giancarla Armano, Laura Galgani e Laura Nocentini ne hanno completato il lavoro.