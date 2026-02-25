Cultura

CASTELFIORENTINO - LIBRO: NOVELLE GAIE E BIZZARE DI VITTORIO NICCOLI

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Novelle gaie e bizzare, si intitola così il libro di Vittorio Niccoli. Il volume ha riportato alla luce il lato più letterario di Niccoli, ingegnere, economista e tra i fondatori delle istituzioni che avrebbero dato origine a Banca Cambiano 1884. Le sue novelle raccontano con ironia e sensibilità la vita rurale toscana, restituendo un affresco autentico del territorio. Il libro è stato presentato al Centro Culturale CAMBIO di Castelfiorentino.
L’iniziativa ha rappresentato un omaggio a Giovanni Parlavecchia, che aveva avviato la curatela del testo prima della sua scomparsa. Le co-curatrici Giancarla Armano, Laura Galgani e Laura Nocentini ne hanno completato il lavoro.

Articoli correlati

FIRENZE - LA MINERVA TORNA AD AREZZO PER...

PISTOIA - PREMIO LETTERARIO CEPPO, SVELATA LA TERZINA...

PISTOIA - TEATRO FRANCINI, STAGIONE 2026 ALL’INSEGNA DELLA...

FIRENZE - LA POESIA VISIVA DI MICCINI IN...

FIRENZE - NUMERI RECORD MOSTRA BEATO ANGELICO A...

PRATO - Torna MetJazz, la nuova edizione dedicata...

FIRENZE - MEHTA CANCELLA CONCERTI CON FILARMONICA DI...

FIRENZE - NUOVO MUSEO ACCADEMIA BARGELLO: BIGLIETTO UNICO...

PRATO - Capodanno nel segno della cultura: quasi...

FIRENZE - Fondazione Toscana Spettacolo: LA stagione 2025/2026

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia