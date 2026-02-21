FIRENZE - LA MINERVA TORNA AD AREZZO PER UNA MOSTRA AL MUSEO ARCHEOLOGICO

Dopo la Chimera un’altra statua rinvenuta ad Arezzo e conservata nel museo archeologico di Firenze torna a casa per una mostra, alla cui inaugurazione era presente il Ministro della cultura Giuli. E’ la Minerva, bronzo di probabile periodo ellenistico ritrovato nel sottosuolo della città nel 1541 durante lo scavo di un pozzo. Venne donata al duca Cosimo I de’ Medici, che la mise nel suo studio privato a Firenze e da allora rimase nelle collezioni archeologiche granducali che tre secoli dopo, dal 1871, sono confluite nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Fino al 6 settembre sarà invece esposta al Museo Archeologico ‘Gaio Cilnio Mecenate’ di Arezzo dove è collocata in uno degli ambienti più suggestivi della sezione romana del museo. presente all’inaugurazione anche la Direttrice regionale Musei nazionali Toscana (insediata il 4 febbraio) che annuncia una nuova collaborazione tra tra il Museo di San Marco a Firenze e Palazzo Strozzi (dove il 14 marzo aprirà la grande mostra dedicata a Mark Rothko).