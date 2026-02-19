PISTOIA - PREMIO LETTERARIO CEPPO, SVELATA LA TERZINA FINALISTA

Entra nel vivo la settantesima edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, storica eccellenza culturale diretta e presieduta da Paolo Fabrizio Iacuzzi. L’attesa è finita: sono stati ufficialmente svelati i nomi della terzina finalista che si contenderà il prestigioso riconoscimento. Si tratta di Helena Janeczek, Il tempo degli imprevisti, Guanda, 2024; Marta Cristofanini; Selenide; Racconti edizioni, 2025; Matteo Terzaghi, Il manuale del fosforo e dei fiammiferi, Quodilibet, 2024. Ma le novità non finiscono qui. In occasione del prestigioso traguardo dei settant’anni, è stato presentato il volume antologico ‘Il penultimo scalino prima della fine’: una raccolta di dieci racconti inediti firmati da storici vincitori e vincitrici del Premio. Un’opera che accende i riflettori sull’evoluzione della narrativa breve nel nuovo millennio, confermando il Ceppo come instancabile laboratorio di analisi letteraria.