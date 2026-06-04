Cronaca

LIVORNO - CEDE IL TETTO DOVE STA LAVORANDO, MUORE OPERAIO DI 34 ANNI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Si chiamava Fauzi Marwen, l’operaio di 34 anni morto in un incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda a Rosignano (Livorno) la OMP in via degli artigiani. L’uomo lavorava per una ditta edile, esterna all’azienda metalmeccanica dove è avvenuto l’incidente, ed era addetto alla rimozione di lastre di amianto. Si sarebbe trovato sul solaio del capannone quando è precipitato. La vittima era un operaio di un’azienda specializzata della provincia di Lecco, la Centro Coperture – era appena arrivato al lavoro: un intervento per la rimozione e sostituzione del tetto in eternit del capannone, poi la tragedia. Aveva indosso casco e imbracatura quando il tetto è franato sotto i sui piedi. Non è chiaro se sia caduto su un macchinario: di sicuro quando sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine non c’era niente da fare. Voglio esprimere tutta la vicinanza ai familiari di questo povero ragazzo – ha dichiarato il sindaco di Rosignano Claudio Marabotti – che era al primo giorno di lavoro qui ed è incappato in questo infortunio mortale. La vicinanza è veramente sincera, di tutta la comunità”.

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