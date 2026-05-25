Pontassieve (FI) - TOSCANELLO D’ORO: VINO E SPETTACOLI ANIMANO PONTASSIEVE

Torna a Pontassieve, in provincia di Firenze, la 57ª edizione del Toscanello d’Oro. Dal 28 maggio al 2 giugno le vie del paese si animano per una festa dedicata a vino, territorio e cultura.

Dal 28 maggio al 2 giugno sarà il vino il protagonista assoluto del Toscanello d’Oro. La manifestazione, giunta alla sua 57ª edizione, porterà nel cuore di Pontassieve percorsi di degustazione, incontri con i produttori, acquisti diretti e momenti di approfondimento dedicati alle eccellenze vitivinicole locali. Il centro storico sarà il fulcro della festa, che si estenderà anche ad altri spazi del territorio.

Oltre al cibo e al vino, il Toscanello porta a Pontassieve grandi nomi dello spettacolo; il programma quest’anno vede la partecipazione di icone della musica italiana, con concerti gratuiti in piazza.

Il Toscanello d’Oro offre anche e soprattutto un’esperienza immersiva nel territorio con escursioni, visite guidate e attività come “Raft & Wine”, trekking in vigna oltre alla suggestiva esperienza “Aspettando l’alba al Toscanello” dalla Torre dell’Orologio.