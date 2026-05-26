Politica

VIAREGGIO - BALLOTTAGGIO GRILLI-MAINERI. MARCUCCI AL TERZO POSTO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Viareggio si prepara al ballottaggio. Dopo una giornata vissuta nei comitati e delineata da una certa apprensione. A giugno si sfideranno le candidate Sara Grilli rappresentante di liste civiche della giunta uscente alle quali si è aggiunto il centro destra e Federica Maineri per la coalizione del centro sinistra. Rispettivamente hanno chiuso con un 34, 29% e un 30, 17%. Una sfida che è stata apertissima fino all’ultimo per la presenza della civica Marialina Marcucci che ha chiuso con una percentuale del 27,52%. Voti che fanno riflettere. E proprio quest’ultima potrebbe fare da ago della bilancia al ballottaggio. Ottimo risultato per il partito comunista Italiano con Paolo Annale che arriva al 5,59%, Christian Marcucci per Lista civica Viareggio e Torre del Lago chiude con 1,62% e Salvatore Brunello Consorti con uno 0,80. 19 sono state le liste in campo e 430 i candidati al consiglio comunale. Una storia quella di Viareggio tutta da scrivere dopo le vicende politiche del sindaco uscente Giorgio del Ghingaro, da sempre lista civica, poi affezionato al Pd, poi un ultimo cambio di rotta verso verso Lega e Fratelli d’Italia. Questi i commenti delle due sfidanti.   

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