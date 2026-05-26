TOSCANA - SESTO, CASCINA E FIGLINE-INCISA VALDARNO : I NUOVI SINDACI

A Sesto Fiorentino vittoria netta per Damiano Sforzi al primo turno: 56,4 per cento per il candidato del centrosinistra, appoggiato da Pd, la sua civica Per Sesto, Avs e 5 Stelle.”Subito la conferma del ricorso contro l’aeroporto” le sue prime parole. Il centrodestra cola a picco. Stefania Papa, schierata da Fratelli d’Italia e Forza Italia oltre che dalla civica ‘Di più per Sesto’ non va oltre il 12,1 per cento complessivo. Beatrice Corsi di ‘Ecolò’, appoggiata anche dalla ‘Sesto Collettiva’ di Rifondazione comunista e Possibile, raggiunge uno stupefacente 12,7% ed è la seconda più votata tra i cinque candidati a sindaco. Al centro Alessando Martini, ex assessore a Firenze nel Nardella II, raccoglie il 10,2 per cento con la lista ‘Sesto riformista’.La vittoria di Sforzi è però molto meno netta di cinque anni fa, quando Lorenzo Falchi superò il 70%. L’ex leghista Daniele Brunori “civico puro” con la sua ‘Via Nova raccoglie l’ 8,7 per cento.

A Figline e Incisa Valdarno vittoria netta per il 66 enne David Ermini , ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è stato eletto al primo turno ottenendo il 53% dei voti. E’ stato sostenuto dal Partito democratico, da Alleanza Verdi e Sinistra e da una lista civica che porta il suo nome. «Priorità ricostruire il rapporto cittadini-istituzioni».Niente da fare per il candidato del centrodestra Enrico Venturi, fermo al 27,4%, con 2.792 voti. Oltre a lui, siederanno in Consiglio comunale due esponenti di Fratelli d’Italia e uno di Alleanza Civica. Ben più staccati Enrico Buoncompagni, con il 16,3%, che siederà comunque nell’assemblea comunale, e Sara Bartaloni, ferma al 2,6% ed esclusa.

A Cascina Michelangelo Betti è confermato sindaco. Secondo mandato dunque per il primo cittadino uscente sostenuto dal campo largo del centrosinistra (Partito Democratico, Allenza Verdi Sinistra, Per Voi, Casa Riformista e Movimento Cinque Stelle: ha ottenuto oltre il 56% di preferenze, vincendo dunque al primo turno ed evitando il ballottaggio. Si ferma a poco più del 23% la candidata del centrodestra Donatella Legnaioli, mentre Dario Rollo (Valori e Impegno Civico, Libertà e Democrazia) ottiene circa il 17% di preferenze. Quasi il 3% invece per il candidato di Cascina Rossa Enrico Fiorini.