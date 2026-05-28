FIRENZE - Le nostre telecamere nel tunnel Tav sotto Firenze

Imbocchiamo dal cantiere di Campo di Marte la galleria scavata da Iris e percorriamo i 3 chilometri realizzati in circa 10 mesi di lavoro, da Campo di Marte a dove si trova adesso, poco dopo viale Strozzi. Il traguardo della stazione Foster è vicino, 15 giorni e raggiungerà Marika con un passo di 10 metri al giorno.

Forte l’attenzione all’impatto ambientale dell’opera. La terra tolta dalla talpa viaggia via nastro e via treno. Stessi mezzi per i materiali, soprattutto i conci di rivestimento dei tunnel.

Quando sarà pronta la fondazione del camerone della stazione Foster, il prossimo autunno, le due frese attraverseranno questo spazio sotto via Circondaria per ricominciare a scavare nel tratto sud fino a Firenze Castello dove il sottoattraversamento si unirà a quello già esistente. Il loro lavoro terminerà entro il 2028, ma per vedere passare i treni ad alta velocità dovremo aspettare almeno altri due anni.