LUCCA - BALLOTTAGGIO VIAREGGIO, LE MANOVRE DI MAINERI E GRILLI

Iniziate le manovre per arrivare alla carica di Sindaco a Viareggio. Il sette e l’8 giugno è previsto il ballottaggio tra Federica Maineri candidata del centro Sx e Sara Grilli candidata di Viareggio insieme a cui si è unito anche il centrodestra. Prende sempre più campo l’idea di realizzare una coalizione allargata che possa togliere i voti all’opposizione”. Per la Maineri più attenzione ai quartieri, sicurezza urbana diritto alla casa, Servizi, decoro, sociale partecipazione, rilancio economico e culturale. La nuova fase di dialogo apre ad un invito alla civista Maria Lina Marcucci e A Paolo Annale del partito comunista italiano. In vantaggio risulta Sara grilli rispetto a Federica Maineri ma i voti di Marcucci e Annale potrebbero modificare l’andamento della partita politica al ballottaggio se uniti al centro sinistra gli scenari a cui Maineri e Marcucci stanno lavorando sono molti si parte dall’accordo politico proposto dalla coalizione progressista. Marcucci potrebbe ricoprire incarichi di sottogoverno che però non sembrano soddisfare alcune liste. Se l’apparentamento non ci fosse, c’è fiducia di poter intercettare una parte consistente di chi al primo turno ha votato per Maria Lina Marcucci. Una porzione composta da imprenditori che non esiterebbero a votare per Grilli.