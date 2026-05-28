PISA - NUOVO PONTE SULLO SCOLMATORE, ARRIVA LA FIRMA DI PISA

1,2 milioni di euro messi a Disposizione dall’ Autorita Portuale e 200.000 € dalla regione. Sono i fondi per la Redazione del progetto del nuovo ponte sullo scolmatore. Adesso resta da capire chi si prenderà a carico dei costi per la costruzione se governo o regione. Intanto un altro passo è stato fatto il Comune Di Pisa metterà in calce all’accordo con regione, province di Pisa e Livorno, Comune di Livorno e Autorita di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale Una firma dettata dal pragmatismo così afferma il sindaco Pisano Michele Conti per non bloccare l’iter. Per Pisa Il ponte da realizzare alla foce dello scolmatori è un’opera chiave per consentire agli yacht di uscire dal canale dei navicelle e raggiungere il mare senza passare dal porto di Livorno. Sui tavoli della giunta pisana è arrivata la bozza di accordo che indica nella regione il soggetto attuatore fino all’approvazione in conferenza dei servizi. Una posizione sposata anche da Palazzo Gambacorta ed è proprio da lì che si fa sapere di non voler interrompere un iter così importante.