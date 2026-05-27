PISA - SCOLMATORE, NOVE MESI PER AMMODERNARE L’INFRASTRUTTURA

È un’opera fondamentale per evitare l’esondazione dell’Arno nella città di Pisa parliamo dello consumatore che si trova a Pontedera. La regione Toscana ha assegnato i lavori da oltre 3 milioni per la sistemazione dei sistemi ingegneristici che permettono di far funzionare l’infrastruttura. Ancora nessuna data per l’inizio dei lavori, ma l’appalto è già stato assegnato sarà una ditta di potenza ad occuparsene. Sono 270 i giorni previsti per portare a termine l’opera nove mesi in cui avverrà la sostituzione delle guarnizioni di tenuta della paratoia, la moderna mento del sistema di lubrificazione dei perni e delle boccole la revisione dei pistoni, l’installazione della nuova centralina e del nuovo impianto in campo oltre ai sistemi di sicurezza anti-deragliamento delle cremagliere. Tutti i termini tecnici che costituiscono un elemento importantissimo per salvaguardare la città e i comuni limitrofi riducendo la portata in caso di piene del fiume. Tutto per evitare situazioni come quella del 1966 in cui mezza Toscana andò sott’acqua per la fuoriuscita del fiume Arno. Da allora sono stati molti gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, come ad esempio lungo il fiume era interventi per rinforzare gli argini e salvare la popolazione.