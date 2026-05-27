PISA - COLTANO, IN ARRIVO DAL GOVERNO 9 MILIONI

Durante l’assemblea pubblica con l’aggiunta comunale, il Sindaco Di Pisa Michele Conti ha annunciato l’arrivo da parte del governo di 9 milioni di euro per opere di compensazione nel territorio di Coltano. Oltre che per la stazione Marconi demaniale le compensazioni sono state chieste dal Comune di Pisa presentando progetti di recupero per la villa medicea e l’ex scuola Diaz. Un anno fa il Comune aveva presentato un master Plan per Coltano partecipando al bando piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2024 finalizzato a sostenere uno o più interventi su beni pubblici di proprietà comunale. Il progetto prevede che la scuola Diaz diventi un ostello di alto livello. La villa medicea invece dovrebbe diventare una struttura destinata ad un ufficio postale, ambulatori, sale convegni, spazi espositivi e spazi per le associazioni. Sempre riguardo Coltano un altro obiettivo dell’amministrazione comunale è il superamento del villaggio rom entro la fine della consigliatura.