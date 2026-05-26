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SORANO (GR) - Barbara Belcari nuova sindaca

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Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano (Grosseto) ottenendo il 56,88% delle preferenze con la lista Rinnovamento Comune. Sconfitto il sindaco uscente Ugo Lotti con la lista Insieme si riparte. Belcari è stata vicesindaca di Lotti a cui il primo cittadino tolse le deleghe nei mesi scorsi.

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