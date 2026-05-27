Politica

PISTOIA - PASSAGGIO DI CONSEGNE A PISTOIA TRA CELESTI E CAPECCHI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Passaggio di consegne nel segno dell’ufficialità, ma anche della grande cordialità, oggi nel Palazzo comunale di Pistoia tra la sindaca uscente Anna Maria Celesti (centrodestra) e il neoeletto Giovanni Capecchi (centrosinistra).

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