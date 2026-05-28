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FIRENZE - IL MAGGIO MUSICALE PORTA L’OPERA IN PIAZZA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Che la promessa del Sovrintendente Fuortes di avvicinare il Maggio Musicale alla città sia stata mantenuta lo dimostrano i numeri del teatro lirico, già ai livelli dello scorso anno quando aveva raggiunto un record di pubblico. Ora però fa un passo in più portando direttamente l’opera nelle piazze, non solo a Firenze ma anche a Scandicci,  Pontassieve,  Empoli,  Montevarchi  e  Grosseto. Un’iniziativa, quella di Opera Camion, già sperimentata con successo a Roma dallo stesso Fuortes che ha trovato subito il favore (anche economico) della Fondazione CR Firenze. Sette gli appuntamenti in programma dal 27 giugno al 7 luglio. Il camion entra in una piazza, il container si apre e si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per mettere in scena con orchestra, cantanti, luci e costumi. A Roma fu il barbiere di Siviglia, qui l’opera ‘Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini. Tutto gratuito. Opera camion debutta il 27 giugno a Firenze nel quartiere 3. Poi il 29 a Scandicci in piazza della resistenza, il 1 luglio a Pontassieve in Piazza Washington, il 2 in piazza farinata degli uberti a Empoli, il 3 luglio a Montevarchi in Piazza Varchi, il 6 torna a Firenze nel quartiere 5. Tappa finale il 7 luglio sul lungomare di marina di Grosseto

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