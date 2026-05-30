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FIRENZE - Estate fiorentina, 4 mesi di eventi in tutti i quartieri

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Quattro mesi di attività culturali, 1.268 eventi, 9 festival, 6 grandi eventi tematici, 162 associazioni coinvolte. Sono i numeri dell’estate fiorentina 2026 che tra il 1° giugno e il 30 settembre colorerà 5 quartieri e 11 spazi estivi attraverso attività culturali, musica, danza, teatro, giochi per bambini. Quattro mesi di eventi per tutti i gusti e tutte le età contraddistinti da 6 grandi eventi tematici tra cui quello della pace.
Tra gli ospiti Elio Germano, Tullio Solenghi, Anna Foglietta, Giorgio Tirabassi, Stefano Bollani, Pif, Brunori Sas.
Per garantire ai fiorentini un’estate di iniziative all’aria aperta, il Comune ha aumentato il proprio impegno economico per compensare le risorse pubbliche venute a mancare per un impegno totale di 1,9 milioni di euro, in parte coperte anche da sponsor privati.

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