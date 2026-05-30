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FIRENZE - AL VIA LA STAGIONE DI LUMEN FINO AL 1 GIUGNO

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Si apre ufficialmente oggi con il Festone la stagione 2026 di LUMEN, il progetto di rigenerazione urbana su base culturale che sorge vicino al Parco del Mensola a Firenze. Fino a lunedì 1 giugno musica live, intrattenimento e laboratori per celebrare l’opening 2026 del polo di sperimentazione che, grazie alla sua continua evoluzione, si è affermato in questi anni come un’infrastruttura sociale essenziale per la città capace di unire programmazione artistica, rigenerazione del patrimonio pubblico e aggregazione transgenerazionale ed offrire per tutta l’estate una programmazione pensata per soddisfare molteplici pubblici. Le attività di Lumen vanno avanti per tutta l’estate chiuderà dal 10 al 19 agosto, mantenendo nelle altre settimane una ricca offerta di attività per chi passerà il mese in città.

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