FIRENZE - Visco ospite della Camera di Commercio che apre lo sportello “Borsa”

Ignazio Visco è il protagonista di un nuovo appuntamento di Colloqui dell’economia organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze per riflettere con l’aiuto di grandi personaggi del mondo economico e imprenditoriale sui cambiamenti che attraversano il nostro tessuto economico, sociale e produttivo . L’appuntamento con l’ex governatore della Banca d’Italia, è per il 4 giugno alle 11 all’auditorium di piazza Mentana. L’incontro è un’occasione per presentare un nuovo servizio che partirà alla camera di commercio entro l’estate. Si tratta di uno sportello per aiutare gli imprenditori ad ampliare le conoscenze finanziarie favorendo l’accesso a forme di finanza alternative al credito bancario tradizionale, come l’emissione di mini bond e basket bond. Una novità assoluta frutto dell’accordo – primo in Italia – tra PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio fiorentina, Borsa italiana (parte del gruppo Euronext) e Abi Toscana. Quella di Firenze è la prima Camera di commercio in Italia che ha attivato una partnership in questo senso assieme a Borsa italiana e Abi.