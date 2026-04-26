Economia

QUARRATA (PT) - ASSEMBLEA DI BANCA ALTA TOSCANA APPROVA BILANCIO 2025

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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L’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, chiuso con un utile netto di 16 milioni di euro. A norma dello Statuto sociale, la gran parte dell’utile è andato ad incrementare il patrimonio dell’istituto di credito cooperativo; 500.000 euro sono stati destinati a beneficenza e mutualità; 479.581 euro a fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione”.

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