QUARRATA (PT) - ASSEMBLEA DI BANCA ALTA TOSCANA APPROVA BILANCIO 2025

L’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, chiuso con un utile netto di 16 milioni di euro. A norma dello Statuto sociale, la gran parte dell’utile è andato ad incrementare il patrimonio dell’istituto di credito cooperativo; 500.000 euro sono stati destinati a beneficenza e mutualità; 479.581 euro a fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione”.