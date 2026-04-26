PISTOIA - ELEZIONI PISTOIA, FRATELLI D’ITALIA PRESENTA LA LISTA

Presentata a Pistoia la lista di Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. “Una lista forte, rappresentativa della nostra comunità e del nostro territorio e che sarà sicuramente il punto di forza della campagna elettorale a sostegno di Anna Maria Celesti” fa sapere in una nota il senatore Patrizio La Pietra, che non era presente per impegni all’estero. Un concetto ribadito da Alessandro Capecchi, commissario del partito per il Comune di Pistoia.