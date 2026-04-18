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PRATO - Gianluca Banchelli si presenta: “Sicurezza e lavoro i punti fondamentali su cui puntare. terrò la delega allo sviluppo economico”

L'esponente di Fratelli d'Italia guiderà la coalizione di centrodestra. Non farà una sua lista personale ma ci sono contatti con quella che alle Regionali aveva sostenuto Tomasi
Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Prima uscita pubblica per Gianluca Banchelli, esponente di Fratelli d’Italia, candidato sindaco a Prato per la coalizione di centrodestra che stamani si è presentato ai suoi concittadini, senza nascondere momenti di emozione ricordando le sue origini, l’attaccamento alla città di Prato e quanto insegnatogli dalla figura paterna.   

Classe 1977, militante di Alleanza Nazionale, Banchelli è stato consigliere comunale per due mandati, dal 1999 e poi dal 2004 e candidato alle elezioni regionali nel 2025 risultando secondo nella lista di FdI dietro Chiara La Porta, stamani assente alla presentazione, al pari di Rita Pieri di Forza Italia a lungo indicata come possibile candidata. A fianco di Banchelli, invece, il leghista Claudiu Stanasel, anche lui rimasto a lungo nella rosa di candidati a sindaco.

Banchelli ha poi elencato le priorità: “Al primo posto c’è la sicurezza – ha detto -. Intesa sia fisica, per le persone che vanno in centro, sia sociale. Altro tema fondamentale, sul quale ho intenzione di tenere la delega se eletto sindaco, è lo sviluppo economico: se non creiamo le condizioni per il lavoro, non c’è niente. Abbiamo bisogno di far ripartire la città”.

Banchelli ha poi detto di non voler fare una sua lista personale ma di avere interlocuzione con quella che alle regionali aveva sostenuto il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, peraltro vicino da sempre alle posizioni di Banchelli.

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