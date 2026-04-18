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FIRENZE - I GRAPPOLI DI ENOARTE DI ELISABETTA ROGAI IN MOSTRA A SAN CASCIANO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Una tecnica così unica da essere stata registrata nel 2011 e che fa di Elisabetta Rogai la “pittrice col vino” per eccellenza. Dopo aver girato il mondo con i suoi quadri ha deciso di tornare a casa in un certo senso con la mostra a San Casciano val di Pesa “Grappoli di EnoArte®”, fino al 20 giugno nella sezione di Arte Contemporanea del Museo Giuliano Ghelli. Quelli di Rogai sono quadri vivi che emanano emozioni e profumi

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