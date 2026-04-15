PRATO - IL CENTRODESTRA CANDIDA GIANLUCA BANCHELLI (FDI)

Sarà Gianluca Banchelli, esponente di Fratelli d’Italia, a guidare da candidato sindaco la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’indicazione è arrivata ieri al termine di una giornata di consultazioni e confronti sull’asse Roma-Prato. Finisce così un cammino quanto mai travagliato che in queste settimane ha visto il centrodestra pratese incartarsi in una serie di veti contrapposti che hanno finito per “bruciare” tutti i candidati lanciati nella mischia: da quelli politici come Rita Pieri di Forza Italia a quelli civici come Marco Barone e Antonio Sangermano. Con l’indicazione di Banchelli, FdI riacquista il ruolo di guida della coalizione di centrodestra. Sfiderà Matteo Biffoni che proprio ieri sera ha avuto il via libera dalla Direzione del Pd, Enrico Zanieri (Unità Popolare), Mario Adinolfi (Popolo della Famiglia), Claudio Belgiorno (Lista civica) e Jonathan Targetti (L’alternativa c’è).