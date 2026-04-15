PRATO - DIREZIONE PD APPROVA CANDIDATURA DI BIFFONI

La corsa al terzo mandato da sindaco di Matteo Biffoni è iniziata ufficialmente alle 22.30 di ieri sera quando la Direzione del Pd, dopo un lungo applauso, ha approvato all’unanimità la proposta del segretario reggente provinciale Christian Di Sanzo di candidare proprio l’attuale consigliere regionale alla guida della coalizione di campo largo che i prossimi 24 e 25 maggio si presenterà alla elezioni amministrative. Un terzo mandato che, però, lo stesso Biffoni ha sottolineato non essere un “Biffo ter” in continuità con i precedenti due.

Prima di Biffoni hanno preso la parola il segretario regionale Emiliano Fossi e il deputato di collegio Marco Furfaro, rientrati appositamente da Roma, per ribadire l’importanza che ha Prato – e quindi queste elezioni – non solo per la Toscana ma anche per tutta l’Italia: “Prato non è una città qualsiasi – hanno detto – e queste elezioni hanno una valenza che va oltre i confini provinciali in proiezione delle politiche 2027”.

Mentre Di Sanzo ha riassunto il percorso che ha portato alla scelta di Biffoni

Con Biffoni che ha ribadito più volte come il suo impegno sia per 5 anni, a significare l’intenzione di portare a termine il mandato ma poi di voler passare la mano.