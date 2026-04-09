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PISTOIA - COMUNALI, CAPECCHI: “INVESTIRE SULLA CITTÀ DEI TRENI”

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Rilanciare l’identità ferroviaria di Pistoia per farne volano di sviluppo, turismo e mobilità sostenibile. È il cuore del programma di Giovanni Capecchi, candidato alle primarie del centrosinistra, presentato oggi dopo un incontro con gli operai dell’Hitachi. “Dobbiamo tornare a essere, nei fatti e non solo nel nome, la città dei treni”, ha dichiarato Capecchi, ponendo al centro il rapporto tra Comune e grande industria.
Il piano prevede un’interlocuzione costante con la direzione Hitachi e i sindacati per valorizzare l’indotto e migliorare la visibilità del brand ferroviario in città. Sul fronte trasporti, la priorità è la trasformazione della linea Firenze-Pistoia-Lucca in una vera metropolitana di superficie per pendolari e turisti, insieme al rilancio della Porrettana come collegamento vitale con Bologna.
Spicca la proposta di un collegamento urbano su ferro tra Capostrada e Sant’Agostino, sfruttando il tratto cittadino della ferrovia per decongestionare il traffico e abbattere l’inquinamento. Infine, Capecchi punta sulla valorizzazione del Deposito Rotabili Storici: “Un’unicità da mettere a sistema con il volontariato locale per farne un polo di attrazione turistica internazionale”, ha concluso il candidato.

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