PRATO - Elezioni, un codice etico per i candidati della civica ‘Belgiorno sindaco’: “Impegno e trasparenza, il nostro contratto con la città”

Più di un codice etico: un contratto di trasparenza, lealtà e impegno con gli elettori. E’ quello che i trentadue candidati della lista civica ‘Claudio Belgiorno sindaco’ sono chiamati a sottoscrivere prima di mettersi in corsa per il Consiglio comunale. “Un patto chiaro in sette punti – spiega l’aspirante sindaco ed ex nome di punta di Fratelli d’Italia – un patto per restituire dignità, concretezza e visione di lungo periodo. Ogni candidato della mia lista civica si impegna a mettere al primo posto l’interesse della nostra città”. No personalismi, no opportunismi, no condizionamenti esterni: “Ogni candidato della mia campagna elettorale così come ogni consigliere comunale del mio schieramento – dice Belgiorno – risponderà sempre e solo ai cittadini”.

Punti chiari e precisi quelli che formano il codice etico: mandato dedicato esclusivamente al bene comune; dichiarazione di non appartenere a logge massoniche; dichiarazione di non fare uso di sostanze stupefacenti; fedeltà alla lista civica; totale condivisione del programma elettorale; comportamento personale e pubblico improntato all’onestà e al rispetto; in caso di violazioni, decadenza della candidatura e, in caso di elezione, impegno a dimettersi dalla carica di consigliere comunale.

“Siamo i primi – sottolinea Claudio Belgiorno – a sottoscrivere un patto vero con la città e reciproco tra di noi: un segnale importante in un momento di crisi della politica”.

Intanto la corsa della lista civica è partita e oggi, mercoledì 8 aprile, la presentazione dei primi candidati consiglieri: “Gente con esperienza, ex consiglieri comunali, ex tesserati di altri partiti, persone comuni, giovani e giovanissimi che hanno deciso di metterci la faccia e esprimere il loro impegno per Prato”. Diversi i nomi già noti per aver corso anche con la lista civica ‘Gianni Cenni sindaco’ nel 2024: “Quella lista ha fatto il 14 per cento – dice Belgiorno – un risultato grandioso a dimostrazione della bontà e della serietà dei candidati”.

I primi candidati della civica (in ordine alfabetico): Elena Cocchi, impiegata, già candidata della civica Cenni; Lorenzo D’Amico, consulente bancario, ex FdI e già in corsa nel 2024; Giaclin Gori, imprenditrice, anche lei nel gruppo di Cenni; Roberto Mauro, imprenditore edile, della lista civica ‘Gianni Cenni sindaco’; Rossella Risaliti, insegnante, ex consigliere comunale con la civica di Cenni; Stefano Salatino, guardia giurata.

Da San Paolo a Le Badie, da La Querce al Pino, da Chiesanuova al centro storico, da Galciana a San Giusto, dal Soccorso al Cantiere: “Candidati espressione dei quartieri, delle frazioni – dice Belgiorno – e con gli altri copriremo l’intera città che intendiamo rilanciare con due riqualificazioni all’anno partendo da quelle zone che più di altre necessitano di interventi strutturali”.

Sicurezza, sport, giovani, viabilità, infrastrutture, eventi: “Il programma elettorale lo stiamo scrivendo – spiega Claudio Belgiorno – ogni candidato partecipa alla stesura così come i cittadini che sono il nostro punto di ascolto e di interesse, la nostra priorità”. Qualche capitolo è già avanti: “Intervento choc sullo sport con investimenti di dieci milioni nei primi due anni per gli impianti, almeno quattro presidi fissi della polizia locale per la sicurezza dei cittadini, lotta al degrado, spazio e opportunità per i giovani. Serve una scossa forte per la nostra città a cui dobbiamo restituire dignità, voglia di vivere, occasioni di investimento”.