PISTOIA - COMUNALI, NESI: PRIORITÀ A GESTIONE RIFIUTI E TRAFFICO URBANO

“Basta rinvii, servono decisioni chiare e interventi immediati”. Stefania Nesi, candidata alle primarie pistoiesi, alza il tiro e punta il dito contro quelli che definisce i “nodi irrisolti” della città: la gestione dei rifiuti e il caos del traffico. Due criticità che pesano come macigni sulla quotidianità dei residenti.

Sul fronte dell’igiene urbana, l’analisi della candidata è netta. “Paghiamo molto, ma i risultati non si vedono”, denuncia Nesi, descrivendo uno scenario di cassonetti perennemente stracolmi e un sistema di raccolta mista che ha mostrato, ormai, limiti strutturali evidenti. Per Nesi non bastano più i semplici correttivi: serve un cambio di passo nella gestione per riportare pulizia ed efficienza sia nel centro città che nelle zone periferiche.

Ma è sulla viabilità che l’affondo si fa più duro. È inaccettabile – spiega la candidata – che per percorrere poche centinaia di metri nei punti critici si resti intrappolati nel traffico anche per venti minuti. Un tempo sottratto al lavoro, allo studio e alla famiglia, che incide pesantemente sulla qualità della vita di ogni cittadino.

“Dobbiamo ripartire subito con una programmazione seria”, conclude Nesi. La richiesta è un atto di indirizzo del Comune che fissi priorità precise e cronoprogrammi certi. Un intervento che i pistoiesi, tra code e disservizi, sollecitano ormai ogni giorno.