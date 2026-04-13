PISTOIA - COMUNALI PISTOIA, CAPECCHI VINCE LE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA

Giovanni Capecchi è il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali di Pistoia, previste per il 24 e 25 maggio. L’esponente civico, stimato professore universitario, ha trionfato alle primarie di coalizione svoltesi ieri, ottenendo il 56,38% dei consensi e superando di 1.191 voti la sfidante del Partito Democratico, Stefania Nesi. La consultazione ha fatto registrare un’affluenza significativa: sono state 9.368 le persone che si sono recate ai seggi, confermando una forte adesione dei cittadini al percorso democratico della coalizione. I risultati ufficiali sono stati proclamati poco prima della mezzanotte, dando il via ai festeggiamenti nel quartier generale di Capecchi presso il circolo Arci di Capostrada. Nello specifico, Capecchi ha raccolto 5.265 preferenze, mentre Stefania Nesi si è fermata a quota 4.074 voti (pari al 43,62%); le schede nulle o bianche sono state complessivamente 29. “Gli oltre novemila votanti dimostrano che il centrosinistra è vivo”, ha esordito a caldo il vincitore, visibilmente emozionato. “Ora mi aspetto una coalizione unita e pronta a vincere”.