TOSCANA - BALLOTTAGGI AD AREZZO E VIAREGGIO

Ultimi giorni di campagna elettorale ad Arezzo e Viareggio, i due comuni toscani chiamati ancora a scegliere il sindaco dopo che il primo turno non ha sancito nessun vincitore. Domenica e lunedì prossimi gli elettori saranno quindi chiamati nuovamente alle urne per i ballottaggi.

Ad Arezzo a contendersi la carica saranno: Marcello Comanducci, sostenuto dal centrodestra e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra. Parte in vantaggio Comanducci che al primo turno è arrivato in testa con circa il 43,8%, mentre Ceccarelli ha ottenuto il 32,4% dei voti. Decisivo potrebbe essere l’orientamento degli elettori che al primo turno hanno scelto Marco Donati, della coalizione civica centrista, dandogli il 20,5% dei suffragi.

Il centrosinistra ha cercato un accordo formale con Donati e la sua coalizione civica, arrivando a proporre un “Patto per Arezzo” ma Donati ha annunciato che la coalizione civica non darà indicazioni di voto e non farà apparentamenti, lasciando libertà di scelta agli elettori che lo hanno sostenuto al primo turno.

Situazione analoga a Viareggio dove a contendersi l’eredità di Giorgio Del Ghingaro saranno due donne: Sara Grilli (area civica sostenuta dal centrodestra) che ha ottenuto il 34,3% al primo turno e Federica Maineri (centrosinistra e campo progressista) che parte dal 30,2%. A decidere il ballottaggio, in questo caso, sarà il comportamento degli elettori di Marialina Marcucci, che con il 27,5% è rimasta esclusa per pochi punti dalla sfida finale. Nessun apparentamento formale per Marcucci, nonostante le trattative portate avanti con Maineri con quest’ultima a stoppare il percorso. Tutto aperto quindi, visto che la distanza tra Grilli e Maineri al primo turno è stata di circa 1.160 voti, rendendo il secondo turno particolarmente aperto.