FIRENZE - FEDERICO GIANASSI è IL NUOVO SEGRETARIO METROPOLITANO DEL PD

Il parlamentare Federico Gianassi è stato eletto ieri segretario del Pd di Firenze. Gianassi è stato eletto all’unanimità con 112 voti su 112 (99 i delegati presenti, 13 quelli collegati via Internet). L’onorevole Gianassi succede ad Andrea Ceccarelli, segretario per gli ultimi 6 anni. Dovrebbe restare in carica fino ad ottobre quando si svolgerà il congresso. “Federico Gianassi è una figura di grande affidabilità, esperienza e livello politico, capace di condurre il Pd fiorentino con equilibrio, autorevolezza e spirito unitario fino al prossimo congresso” ha commentato il segretario regionale del PD, Emiliano Fossi