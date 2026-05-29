Politica

FIRENZE - FEDERICO GIANASSI è IL NUOVO SEGRETARIO METROPOLITANO DEL PD

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Il parlamentare Federico Gianassi è stato eletto ieri segretario del Pd di Firenze. Gianassi è stato eletto all’unanimità con 112 voti su 112 (99 i delegati presenti, 13 quelli collegati via Internet). L’onorevole Gianassi succede ad Andrea Ceccarelli, segretario per gli ultimi 6 anni. Dovrebbe restare in carica fino ad ottobre quando si svolgerà il congresso. “Federico Gianassi è una figura di grande affidabilità, esperienza e livello politico, capace di condurre il Pd fiorentino con equilibrio, autorevolezza e spirito unitario fino al prossimo congresso” ha commentato il segretario regionale del PD, Emiliano Fossi

Articoli correlati

PRATO - Biffoni proclamato ufficialmente sindaco di Prato....

LUCCA - BALLOTTAGGIO VIAREGGIO, LE MANOVRE DI MAINERI...

PISTOIA - PASSAGGIO DI CONSEGNE A PISTOIA TRA...

VIAREGGIO - BALLOTTAGGIO GRILLI-MAINERI. MARCUCCI AL TERZO POSTO

PISTOIA - DOPO NOVE ANNI TORNA IL CENTROSINISTRA

SORANO (GR) - Barbara Belcari nuova sindaca

TOSCANA - SESTO, CASCINA E FIGLINE-INCISA VALDARNO :...

AREZZO - AREZZO AL BALLOTTAGGIO: UNA CITTÀ IN...

PRATO - COMUNALI: BIFFONI VINCE, FUORI M5S E...

AREZZO - AMMINISTRATIVE AD AREZZO: SEI CANDIDATI PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia