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SESTO FIORENTINO - IL NEO SINDACO PRESENTA LA SUA GIUNTA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Damiano Sforzi, ex assessore all’urbanistica diventato Sindaco di Sesto Fiorentino al primo turno una settimana fa con il 56,29% senza bisogno di ballottaggio e con uno scarto infinito rispetto ai suoi competitor, ha presentato la sua squadra composta da 7 assessori, quattro uomini e tre donne
Tre assessori sono espressione del PD, che ha ottenuto il 20,19% delle preferenze. Due della lista civica Per Sesto (18,1% alle scorse elezioni) e due di Alleanza Verdi e Sinistra (la cui lista ha raccolto il 16,40% alle ultime elezioni). Il Movimento 5 stelle, con il suo 3,25%, era parte della coalizione che ha sostenuto Sforzi ma resta fuori dalla giunta. Il Sindaco ha comunque espresso la volontà di coinvolgerli in altre modalità e forme.

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