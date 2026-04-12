PISTOIA - COMUNALI PISTOIA, CELESTI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Pistoia scalda i motori in vista delle prossime elezioni comunali. Ad aprire ufficialmente la corsa per il centrodestra è Anna Maria Celesti, sindaca facente funzioni e candidata ufficiale alla guida di Palazzo di Giano. Per il battesimo della sfida elettorale, la coalizione ha scelto un luogo altamente simbolico: piazza San Lorenzo, emblema del nuovo volto della città grazie ai recenti restauri finanziati dai fondi Pnrr. Di fronte a una platea numerosa, Celesti ha tracciato la rotta della coalizione, ponendo come pilastri del programma la continuità amministrativa, il potenziamento dei servizi e una decisa spinta sulle politiche generazionali. L’obiettivo dichiarato è trasformare Pistoia in una città “a misura di giovani”, capace di trattenere i talenti sul territorio attraverso il binomio formazione-lavoro. “Vogliamo intensificare l’esperienza dell’Its – ha spiegato Celesti – ampliandola ai settori del vivaismo e dell’agraria. Il coinvolgimento delle imprese è vitale: oggi il 98% dei frequentanti trova occupazione immediata. Parallelamente, proseguiremo il percorso avviato con l’Università di Firenze per i laboratori di ingegneria legati alla ricerca. Queste strutture lavoreranno in sinergia con i nostri colossi industriali, come Hitachi e Caterpillar, che già ci forniscono indicazioni per allineare la formazione alle reali necessità produttive”. Oltre alla formazione, la candidata ha indicato nella rigenerazione urbana il secondo asse strategico. “La riqualificazione delle piazze e del verde, di cui San Lorenzo è l’esempio plastico, non resterà confinata al centro storico”, ha assicurato Celesti. “Il nostro modello di decoro e vivibilità sarà esteso capillarmente a tutti i quartieri e alle periferie, per una città sempre più interconnessa e moderna”.