GROSSETO - 95 ° ANNIVERSARIO DEL IV STORMO

Il 1° giugno 2026 l’Aeroporto Militare del 4° Stormo Caccia Intercettori celebrerà i suoi 95 anni di storia, tradizione e passione al servizio del Paese.

Tra memoria e innovazione, i partecipanti potranno immergersi nella realtà operativa del 4° Stormo visitando l’area espositiva, ammirando velivoli in mostra statica e assistendo alle attività addestrative. La giornata sarà arricchita dalla presentazione di un libro commemorativo e dalla scoperta dello special color dedicato, riprodotto sul velivolo F-2000, simbolo di identità e orgoglio.

Non mancheranno momenti di convivialità, con un pranzo dedicato e la possibilità di acquistare gadget esclusivi realizzati per l’evento.