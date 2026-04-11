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PISTOIA - FABRIZIO MANCINELLI CANDIDATO SINDACO PER PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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È Fabrizio Mancinelli, docente di matematica e fisica in un liceo cittadino, il candidato sindaco della lista civica “Pistoia Rossa”. La presentazione ufficiale è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi con un incontro pubblico in piazza Gavinana, cuore del centro storico pistoiese. La formazione, che si ispira all’esperienza regionale di Toscana Rossa, si pone l’obiettivo di offrire un’alternativa programmatica definita “netta” rispetto a quella che viene descritta come la “falsa e stantia contrapposizione tra la destra e il campo largo”.

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